La nuova premier Giorgia Meloni ha presentato la lista dei suoi 24 ministri (tra cui la sarda Marina Calderone, delegata al Lavoro), alcuni dei quali dovranno occuparsi di alcuni tra i principali “dossier” riguardanti la Sardegna, come i Trasporti, il Turismo, l’Autonomia e – novità – le Politiche del Mare.

Di seguito il dettaglio dei titolari dei dicasteri “chiave” per l’Isola.

SUD E MARE – Il ministero per il Sud, competente per le politiche di sviluppo del Mezzogiorno e delle Isole, è stato affidato a Sebastiano Musumeci, ex governatore della Sicilia. A lui spetterà anche la nuova delega alle Politiche del Mare.

TRASPORTI – Altro tema sentitissimo nell’Isola è quello dei collegamenti e dei trasporti: titolare della delega a Infrastrutture e Mobilità sostenibili sarà il leader della Lega Matteo Salvini.

TURISMO – Per quanto riguarda il Turismo, altro ambito chiave per la Sardegna, la scelta di Meloni è ricaduta su Daniela Santanché, senatrice di Fdi e imprenditrice, anche – proprio – nel settore turistico.

AUTONOMIA – Altro dossier delicato è quello dell’Autonomia: il titolare del ministero ad hoc è Roberto Calderoli, big della Lega, che avrà anche il compito di fare da tramite tra l’Isola e Roma in qualità di ministro degli Affari regionali.

AGRICOLTURA – E poi l’Agricoltura, dicastero che Meloni ha affidato a Francesco Lollobrigida, altro esponente di Fdi.

DIFESA - La presenza di basi e poligoni militari nell’Isola accende i riflettori anche sul ministro della Difesa: a gestire la delega sarà Guido Crosetto, uno dei fedelissimi della nuova premier.

AMBIENTE – Altro dossier molto importante per l’Isola, naturalmente, è quello della tutela ambientale. La delega all’Ambiente è andata a Gilberto Pichetto Fratin, commercialista e parlamentare di Forza Italia.

PNRR, SALUTE, UE – Per quanto riguarda il Pnrr (alla Sardegna sono destinati oltre 1,5 miliardi di euro), il ministro alla partita è Raffaele Fitto, che gestirà anche la Coesione territoriale e i rapporti con Bruxelles in qualità di ministro agli Affari europei, mentre per quel che concerne la Sanità il titolare del dicastero che è stato di Roberto Speranza sarà il medico e rettore dell’università di Tor Vergata Orazio Schillaci.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata