"Io le persone le giudico dai fatti e come sbarchi di clandestini stiamo tornando ai numeri disastrosi di qualche anno fa. Limitare gli sbarchi si può, invito il ministro a darsi una mossa. Non si capisce perché le navi straniere debbano sbarcare il loro carico in Italia, basta fare tre telefonate non occorre la scienza".

In visita alla caserma Ferrari Orsi di Caserta, Matteo Salvini è tornato a criticare l'operato di Luciana Lamorgese sul tema dei migranti.

"Non è possibile che ci sia un ministro dell'Interno assente che si preoccupa di mandare i controlli agli italiani che vanno al bar e che sta facendo sbarcare anche in queste ore centinaia di immigrati irregolari non vaccinati", ha aggiunto il leader della Lega, rinfocolando le polemiche relative al Green Pass e ai controlli a cui sono tenuti da venerdì ristoratori e baristi.

"Il ministro dell'interno dovrebbe garantire la sicurezza in tutto il Paese, dentro e fuori dal ristorante. Mi sembra che abbia le idee molto confuse, e rischia di far danno, perché non puoi trasformare baristi e pizzaioli in bersaglieri o carabinieri. Se facesse meglio il suo lavoro sarebbe meglio per tutti", ha concluso il segretario del Carroccio.

Ieri Lamorgese ha chiarito che i titolari dei locali non devono chiedere i documenti di identità, ma solo il certificato verde: è “come chiedere di mostrare il biglietto a chi va al cinema”.

(Unioneonline/F)

