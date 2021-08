"Ho scritto a Draghi e gli ho detto che entro agosto il problema degli sbarchi va risolto. Se il ministro non è in grado di risolverlo ne prenda atto e ne tragga le conseguenze. Faccia qualcosa, blocchi questi arrivi. Sostenere il governo che accetti questi numeri di sbarchi sarebbe un problema per noi della Lega".

Lo ha detto Matteo Salvini, a margine della festa della Lega a Milano Marittima (Ravenna), criticando l’operato del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, a suo parere troppo "morbido" sul tema dei migranti.

"Noi al governo ci siamo e ci stiamo bene. Semmai è qualche ministro che è pagato per occuparsi della sicurezza nazionale che deve dimostrare di saperlo fare. Non la Lega, ma semmai è lei che non si trova nel governo in cui si dovrebbe stare. Non la Lega ma la Lamorgese che, se non fa bene, il suo lavoro a dovere decidere cosa fare", ha ribadito.

Il segretario del Carroccio si è detto comunque soddisfatto della caduta del secondo governo Conte e dell’arrivo di Mario Draghi: "Io e Matteo Renzi abbiamo strade e obiettivi diversi: certo aver mandato via Conte e il codazzo di Casalino è stato importante".

Non ha voluto invece affrontare il tema del prossimo presidente della Repubblica: "Ne parleremo a febbraio".

(Unioneonline/F)

