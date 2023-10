«Avanti con Solinas e il centrodestra unito e compatto». Matteo Salvini è intervenuto in video alla festa regionale della Lega in Sardegna, convocata a Fertilia. Il leader del Carroccio ha manifestato, di nuovo, il suo appoggio alla conferma del governatore uscente sardista per la corsa verso le prossime regionali.

Per Salvini è stata anche l’occasione per illustrare quelle che considera sue conquiste nella sua veste del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti: «Dopo decenni di promesse e di chiacchiere di politici nazionali e sardi, sono stato assieme a cittadini e amministratori alla diga di Combidanovu: abbiamo accelerato e entro tre anni darà acqua a quella meravigliosa zona. Ho inaugurato un tratto della Statale 125 fra Bari Sardo e Tortolì. Abbiamo avviato finalmente», ha aggiunto il leader della Lega, «la progettazione della ferrovia fino a Nuoro, un capoluogo scollegato».

Per Salvini «la Sardegna non è più una regione di serie B: i sardi hanno gli stessi diritti di tutti gli altri cittadini. L’Isola non è più una delle ultime terre delle quali bisogna ricordarsi quando bisogna tirare fuori soldi e progetti».

Un passaggio anche sul prezzo del latte: «Io ero stato con i pastori quando lo buttavano. Adesso viene pagato quanto vale».

L’endorsement del ministro per Solinas arriva nel giorno del congresso nazionale del Psd’Az: il partito ha votato all’unanimità per la ricandidatura del suo segretario, attuale inquilino di Villa Devoto.

Per il coordinatore regionale Michele Pais «la parte più significativa della serata è stata senza dubbio l'intervento in video collegamento del segretario Matteo Salvini che ha voluto salutare tutti i presenti, ribadendo l'interesse prioritario della Lega per la Sardegna».

