«Visti i risultati ottenuti sul tema delle entrate e su tutte le materie in cui ci siamo cimentati, dopo un percorso avviato in questo senso, credo serva poter proseguire su questo solco, mettere a terra le riforme avviate, continuando in un trend positivo, evitando nell’interesse della Sardegna che vi sia una soluzione che metta in discussione tutto ciò che è stato fatto». Al Consiglio nazionale del Psd'Az, questo pomeriggio a Bonarcado, il segretario e presidente della Regione Christian Solinas ha rilanciato sull'opportunità di una ricandidatura sardista alla carica di governatore per il centrodestra.

«Davanti alle legittime aspirazioni di tutti i partiti, di tutte le candidature alternative che si propongono», ha dichiarato, «noi abbiamo buon diritto di rivendicare con pari dignità e allo stesso modo di continuare a guidare nei prossimi cinque anni un percorso sardista di riscatto e rinascita di questa terra, al cui miglior destino abbiamo dedicato e continueremo a dedicare ogni nostra energia».

Oltretutto, ha premesso, «noi siamo soci fondatori, non ospiti, di una maggioranza di governo che abbiamo contribuito a costruire e caratterizzare, perché non dimentichiamoci che l’attuale maggioranza è a trazione sardista, non solo e non tanto perché il suo presidente è sardista, ma perché dal primo all’ultimo punto del programma abbiamo voluto contribuire con indicazioni chiare e due interrogativi che abbiamo messo sempre al primo posto: quale vantaggio per i sardi, e per la Sardegna».

Al termine dell’assemblea il Consiglio nazionale ha votato all’unanimità per la ricanditura del governatore.

Ma al tavolo romano del centrodestra - che ha il compito di fare sintesi - è emerso che sulla Sardegna, come sulla Basilicata, è necessario un approfondimento. Tradotto: i presidenti uscenti non possono considerarsi automaticamente ricandidati. Ad oggi, FdI ha indicato Paolo Truzzu, Forza Italia ha fatto i nomi di Pietro Pittalis e di Alessandra Zedda. Solinas è il nome della Lega, fatto mesi fa dal leader Matteo Salvini. Che, stasera alle 20.30, interverrà in videoconferenza alla festa del Carroccio che si tiene a Fertilia.

