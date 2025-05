Arriva il primo via libera all'adeguamento anche in Sardegna del Salva-casa di Salvini, la legge nazionale ormai in vigore da luglio dello scorso anno che permette di “sanare” irregolarità costruttive che non sconfinano in abusi gravi. Il disegno di legge della Giunta Todde è stato appena approvato in commissione Urbanistica con i voti della maggioranza.

«Sono molto soddisfatto», ha detto il presidente del parlamentino Roberto Li Gioi (M5S), «soprattutto perché è stato fatto un lavoro corale».

Nel testo di 30 articoli, il decreto di Salvini non è recepito in toto. Resta fuori la soglia minima di 20 metri quadri per l'abitabilità dei monolocali. Nell'Isola continuerà a essere di 28 metri quadri.

In Aula il provvedimento dovrebbe arrivare non prima di fine maggio, inizio giugno.

© Riproduzione riservata