L’opposizione aveva parlato di costoso carrozzone che portava con sé nomine e nuove poltrone. La presidente della Regione, Alessandra Todde, aveva replicato: falso, sarà garantito un risparmio. Ma è arrivata anche la bocciatura della commissione Sanità (dove la maggioranza è del Campo Largo) per la riorganizzazione della gestione della programmazione sociosanitaria attuata a livello comunale attraverso i Plus (Piani locali unitari dei servizi alla persona). Di fatto, un parere negativo – con stralcio dalla variazione di Bilancio – che rappresenta una stroncatura per l’assessore regionale alla Sanità, Armando Bartolazzi.

Paolo Truzzu (Forza Italia) e Umberto Ticca (Riformatori) avevano attaccato: «Per la gestione dei 26 ambiti presenti in Sardegna sono previsti 26 direttori con uno stipendio annuale di 80mila euro: una spesa totale di oltre 2 milioni di euro all'anno». Nella gestione delle politiche sociali, ha aggiunto Truzzu, «i Comuni sopperiscono spesso con proprie risorse economiche e umane, garantendo l’erogazione del servizio a favore dei cittadini. Con la creazione dei Consorzi si rischia concretamente che un meccanismo ben rodato si blocchi e che, conseguentemente, il cittadino non abbia il servizio».

Da Villa Devoto avevano replicato che «i consiglieri Truzzu e Ticca adombrano l’idea di una sottrazione di risorse all’operatività dei Plus a vantaggio di un “costoso carrozzone” che a loro dire sottrarrebbe risorse ai cittadini sardi. Vero è l’esatto contrario: le risorse impiegate serviranno per garantire risparmi gestionali estremamente vantaggiosi per gli ambiti territoriali e a cascata per i Comuni, che come è ben noto si trovano stretti fra le limitazioni del Patto di Stabilità e la necessità di far fronte all’implementazione dei servizi, che rimangono fermi a causa dell’impossibilità di assumere personale».

Ora però, dopo il voto della commissione Sanità, l’operazione salta. Almeno per il momento.

