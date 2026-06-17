Riassetto in giunta a Castelsardo: ingresso di Oggiano, nuove deleghe ad altri assessoriEcco l’elenco degli incarichi, obiettivo «garantire continuità all'azione amministrativa»
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La sindaca del Comune di Castelsardo, Maria Lucia Tirotto, ha firmato i decreti di ridefinizione della composizione della Giunta comunale, con l'obiettivo di garantire continuità all'azione amministrativa, rafforzare l'operatività dell'esecutivo e imprimere nuovo impulso ai programmi in corso.
«Il nuovo assetto si inserisce nel percorso istituzionale avviato dall'Amministrazione comunale e risponde alla volontà di consolidare una squadra di governo coesa, competente e pienamente orientata al perseguimento degli obiettivi programmatici dell'Ente», ha detto la prima cittadina.
Elemento centrale della ridefinizione e l'ingresso nell’esecutivo di Benedetta Oggiano, consigliera comunale del Comune di Castelsardo, chiamata ad assumere deleghe di particolare rilievo per il funzionamento della macchina amministrativa e per il rapporto con la cittadinanza. Contestualmente, Giuseppe Ruzzu assume il ruolo di vicesindaco, affiancando la sindaca nel coordinamento dell'attività amministrativa e nel presidio delle funzioni di indirizzo politico-istituzionale. A Benedetta Oggiano vengono attribuite le deleghe a Bilancio, Finanze, Tributi, Personale, Semplificazione amministrativa e Relazioni con il cittadino, oltre a Centro storico, Iniziative per la famiglia, l'infanzia e l'interscambio generazionale, Associazionismo. Christian Speziga amplia il proprio ambito operativo, affiancando alle deleghe già esercitate quelle relative a Verde pubblico e decoro urbano, Servizi cimiteriali e Protezione civile. Grazia Lorenzoni seguirà invece le deleghe a Patrimonio, Sport, Politiche giovanili, Servizi portuali, Partecipazione e trasparenza, Polizia locale, Mobilità, Compagnia barracellare, Servizi demografici e stato civile, Toponomastica. Restano invariate le deleghe attribuite all’assessore Maria Speranza Frassetto e Giuseppe Ruzzu.
«La ridefinizione della composizione della Giunta comunale nasce dall'esigenza di assicurare continuità amministrativa, piena operatività e ulteriore slancio all'azione di governo della città. Il nuovo assetto rafforza la capacita dell'Amministrazione di affrontare con efficacia le priorità programmatiche del mandato, valorizzando competenze, spirito di servizio e collaborazione istituzionale.Questo passaggio si compie anche nel segno della memoria e della riconoscenza verso il compianto vicesindaco Giovanni Pinna, che ha servito Castelsardo con dedizione, rigore e profondo senso delle istituzioni. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto profondo nell'Amministrazione comunale e nell'intera comunità cittadina».