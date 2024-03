La "rosa" da cui pescare c'è. Nelle forze del Campo largo i nomi – anche autorevoli – non mancano. Ma non è da escludere che Alessandra Todde possa trarre ispirazione pure dal "mercato" parallelo dei tecnici per assemblare una squadra che possa garantire alla Sardegna un futuro meno agitato del presente.

Todde sta aspettando la proclamazione degli eletti. Nessun incontro formale è stato indetto tra la governatrice e i partiti. Da ambienti vicini alla futura inquilina di Villa Devoto, sembra che l'ex viceministra pentastellata abbia chiesto agli alleati di chiudere le trattative per la formazione della Giunta in tempi rapidi, per provare a portare in Aula la squadra il 3-4 aprile, subito dopo Pasqua. Ci riuscirà?

Lunedì si riunisce la direzione del Pd per fare il punto sulla situazione dopo il voto. E sarà l'occasione anche per iniziare a parlare di assetti. Poi, dagli incontri bilaterali, verrà fuori la squadra del Campo largo per i prossimi 5 anni.

L’articolo completo di Lorenzo Piras su L’Unione Sarda, sull’app e sull’edizione digitale

© Riproduzione riservata