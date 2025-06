Procede a ritmi serrati l’esame del ddl per l’adeguamento del Salva casa. L’Aula del Consiglio regionale ha già approvato quasi la metà dei trenta articoli del testo, compreso quello (l’11) sulle misure minime per l’agibilità dei monolocali dove però il decreto del Governo non è recepito.

In Sardegna, infatti, l’abitabilità continuerà a essere garantita per una superficie minima di 28 metri quadri e non di 20 come previsto nella norma nazionale. Si tratta di un passaggio molto delicato, soprattutto per i rischi di impugnazione del provvedimento paventati dalle opposizioni.

Il testo otterrà il via libera definitivo oggi.

