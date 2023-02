Nuova giornata di voto in Lombardia e Lazio per le regionali: ci si può recare ai seggi dalle 7 alle 15, subito dopo cominceranno le operazioni di scrutinio.

Le sezioni sono 9.254 per la Lombardia in un totale di 1.504 Comuni e 5.306 sezioni per il Lazio suddivise in 378 Comuni. Gli elettori sono circa 12 milioni.

Per quanto riguarda l’affluenza registrata fino alle 23 di ieri, è stata del 29,72 per cento, nel dettaglio 26,28 per il Lazio e 31,78 per la Lombardia.

