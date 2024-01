Rischia di andare avanti ancora per molto il tavolo regionale del centrodestra riunito a Palazzo Tirso a Cagliari, soprattutto se l’intenzione resta quella di raggiungere l’unanimità su un nome. Obiettivo che - dopo due ore di vertice - sembra lontanissimo.

Lega e Psd’Az, infatti, sono irremovibili sulla continuità con un Solinas-bis. Il segretario del Psd’Az si è addirittura presentato all’appuntamento con i rappresentanti di due liste che lo sosterrebbero qualora fosse il candidato: “Solinas presidente” e “Sardi al centro”. E, anche durante l’incontro, Michele Pais della Lega ha ribadito convintamente il sostegno al governatore uscente.

Sul tavolo, ad ogni modo, c’è ufficialmente anche il nome del sindaco di Cagliari Paolo Truzzu (FdI) fatto dalla coordinatrice Antonella Zedda e dal deputato Gianni Lampis. Nome che rappresenta la discontinuità.

Nel primo giro di dichiarazioni - terminato poco fa per un break - sono intervenuti anche i rappresentanti di Sardegna al Centro 20Venti, Stefano Tunis e Antonello Peru, che hanno confermato la volontà di non sostenere Solinas, Riformatori, Udc, Forza Italia, Dc di Rotondi e Dc di Cuffaro. Secondo quanto emerge, la Dc di Cuffaro (rappresentata da Marcello Orrù, ex consigliere sardista) si è espressa a favore di Solinas. I Riformatori hanno posto il problema della legittimazione delle sigle nazionali a prendere una decisione al tavolo regionale. Cappellacci di FI ha chiarito di averla ma sempre che la decisione sia unitaria. L’Udc ce l’ha e nel segno della discontinuità. La Lega ugualmente è legittimata a decidere, ha ricordato Pais.

Per come si sono messe le cose, comunque, non è da escludere uno strappo del Psd’Az e della Lega se alla fine il tavolo convergesse su Truzzu.



La riunione è ripresa. Ora prenderà la parola Giovanni Satta di Alleanza Sardegna, il movimento appena uscito dal Grande centro. Che potrebbe anche proporre un terzo nome.

Intanto prima della ripresa c’è stato un confronto bilaterale tra Solinas e Antonella Zedda: le risultanze potrebbero essere portate sul tavolo.

