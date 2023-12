Fratelli d’Italia tiene il punto in vista delle elezioni regionali in programma tra circa tre mesi. «Sia il tavolo nazionale che quello regionale si stanno incontrando e stanno discutendo per arrivare alla migliore scelta condivisa affinché il centrodestra unito possa di nuovo vincere le elezioni», ha spiegato la coordinatrice regionale Antonella Zedda a Cagliari, a margine del congresso provinciale che eleggerà il sindaco di Isili Luca Pilia nuovo coordinatore.

Da tempo FdI rivendica la guida della coalizione, mentre i vertici nazionali del partito hanno già proposto il nome di Paolo Truzzu per la candidatura alla presidenza della Regione. «FdI si appresta a candidarsi come partito vincente, poi saranno le urne a decretarlo, ad oggi sulla base del risultato delle Politiche siamo inevitabilmente il primo partito», ha aggiunto la senatrice. Ovviamente, per il peso che ha nella colazione, «FdI ha diritto a fare una proposta, ma anche un dovere nei confronti dei nostri elettori».

Sui tempi per la scelta, «queste decisioni hanno bisogno di tutto il tempo necessario, sono certa che le discussioni che affrontiamo sia sul tavolo regionale che nazionale saranno utili affinché il centrodestra unito resti unito e vinca».

Secondo quanto trapelato nei giorni scorsi, il tavolo dovrebbe fare quadrato dopo la festa di Atreju e dopo il via libera alla manovra nazionale. Presente al congresso provinciale anche Truzzu. «Il mio partito ha chiesto la mia disponibilità e l’ho data, se ci sarà l’occasione sono a disposizione, in caso contrario non succede nulla».

