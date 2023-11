«Forza Italia accoglie positivamente la convocazione del tavolo del centro-destra per rilanciare l’azione politica del centro-destra in vista delle imminenti elezioni».

Lo ha dichiarato il coordinatore regionale di Forza Italia-Sardegna, Ugo Cappellacci.

«Il nostro movimento – prosegue l’esponente azzurro - si è sempre caratterizzato come forza di proposta e di governo e in quanto tale è pronto a dare il proprio contributo di idee, valori e programmi per i prossimi cinque anni. Il dialogo – ha concluso Cappellacci - è fondamentale per mettere a punto la squadra, per ridare slancio alla nostra azione politica e scongiurare il pericolo rappresentato dai grillini e da Soru».

