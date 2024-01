«Ascoltare, fare sintesi e poi agire». Questa è la politica per Paolo Truzzu (FdI), oggi alla sua prima uscita ufficiale da candidato alla presidenza della Regione per il centrodestra.

A Casa Olla a Quartu per il convegno di FdI “C’è del buono in questo mondo”, il sindaco di Cagliari ha dedicato un passaggio del suo intervento a un appello a Lega e Psd’Az, al momento le uniche due sigle della coalizione che insistono sulla necessità di una corsa bis dell’uscente Christian Solinas. «Il vostro posto è nel centrodestra, in nessun altro posto potreste stare meglio. Quindi state al nostro fianco. E, se avete dubbi, scioglieteli subito per rispetto nostro, vostro, degli elettori e dei sardi. Questo tira e molla non viene percepito bene».

Truzzu ha detto di non voler parlare di programmi, «non oggi». Tuttavia, «Oggi voglio comunicare che in Sardegna si può vivere, costruire una famiglia, creare un’impresa e una professione, invecchiare». Truzzu incontrerà sempre i sindaci in questa campagna elettorale, qualunque sia il loro pensiero politico. Perché, ha detto, «non ci interessa battere le sinistre ma governare con tutti i sardi». In ogni caso, ha ribadito, «sapete che nel mio percorso rientrano il Consiglio regionale, il Comune di Cagliari, un lungo percorso politico con Giorgia Meloni, ma prima di tutto vi ritroverete davanti Paolo».

A Casa Olla per il primo discorso da candidato c’erano tutti i rappresentanti dei partiti che l’hanno indicato al tavolo di Palazzo Tirso e che oggi sono intervenuti prima del sindaco. Tra gli altri, molto incisivo quello di Michele Cossa (Riformatori): «Truzzu è il primo candidato del centrodestra scelto in Sardegna con un procedimento limpido e trasparente», ha detto. Sulle questioni dell’energia, Cossa ha anche parlato di «danno enorme del Governo Conte che ha impedito alla Sardegna di avere la dorsale del metano». Anche da Cossa, l’appello a Lega e Psd’Az: «Spero che rompano subito gli indugi». Stesso appello da parte di Antonella Zedda, coordinatrice di FdI, «perché l’obiettivo è vincere le regionali per i sardi».

© Riproduzione riservata