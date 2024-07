Il governatore leghista Luca Zaia contro chi dice no all’Autonomia differenziata voluta dal Carroccio (promotore Calderoli) e trasformata in legge. E attacca la Regioni pronte a proporre un referendum per abolire la riforma. In prima fila tra i contestatori, anche in virtù del suo Statuto speciale, c’è la Sardegna, con la sua presidente Alessandra Todde a fare da collante tra i colleghi di centrosinistra.

«La sua è una posizione politica sganciata dalla realtà», dice Zaia dalle colonne del Corriere della Sera, sollecitato a replicare alle dichiarazioni della presidente sarda secondo la quale le regioni del nord avrebbero goduto di finanziamenti dello Stato e adesso, con il nuovo regime, si terrebbero tutte le ricorse. «Non giudico gli attuali governatori», aggiunge il presidente veneto, «ma vogliamo negare che per decenni il sud ha subito sprechi e malgoverno?».

Secondo Zaia andare al referendum significherebbe «spaccare l’Italia: sarà una guerra tra guelfi e ghibellini. Meglio: tra italiani e italiani».

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata