Quorum del referendum lontano al termine della prima giornata di voto. L’affluenza parziale alle 23 si attesta al 22%. I seggi riaprono domani, lunedì 9 giugno, dalle 7 alle 15: difficile pensare si possa superare il 50% degli aventi diritto. Nell’Isola il dato è ancora più basso, 18,5%.

Si vota su cinque quesiti inerenti il lavoro e la cittadinanza (QUI la spiegazione).

Alle comunali sarde invece l’affluenza è al 43,89%.

In Sardegna si vota anche per il rinnovo di sei consigli comunali, l’affluenza si attesta al 45%. Il più importante è quello di Nuoro (affluenza delle 23 al 43,8%), la città della presidente Todde, unica in cui è previsto il ballottaggio se nessun candidato dovesse superare il 50%. I quattro candidati sono il deputato del M5s Emiliano Fenu per il campo largo di centrosinistra, l'ex senatore di Pd e Iv Giuseppe Luigi Cucca sostenuto dal centrodestra, Lisetta Bidoni (Lista Progetto per Nuoro) e Domenico Mele (Democrazia sovrana popolare).

Gli altri Comuni sono Monastir, Soleminis, Luras, Goni, Cardedu e Oniferi.

A Monastir (affluenza al 40,68%) sono tre i candidati: Alessio Marotto, Raimondo Sanna e Paola Ugas. A Soleminis (53,86%) la sfida è tra Alessandro Agus, 25 anni, e Claudio Suergiu, insegnante di 40 anni. Sfida a due anche a Luras (58,28%), tra Maria Giuseppina Tamponi e Leonardo Lutzoni.

Un solo candidato negli altri tre Comuni, dove basta raggiungere il quorum del 40% per essere eletti. A Cardedu, alle 21.40, il quorum è stato raggiunto portando all’elezione di Marcello Vacca.

A Oniferi unica lista in corsa è quella di Antonio Piras, a un passo dall’elezione con l’affluenza che si attesta al 37,65%. Anche a Goni una sola lista, quella di Elia Marcello Demuro, ma l'affluenza alle 23 è ferma addirittura allo 0,77%.

Ci sono poi tre centri dell’Isola dove gli elettori si vedono consegnare sei schede. Gli abitanti di Guspini, Nule e Benetutti, oltre ad esprimersi sui quesiti referendari, potranno dire la loro su un riassetto dell’appartenenza territoriale dei loro Comuni.

