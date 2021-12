Anche la Sardegna si prepara per l’elezione del nuovo presidente della Repubblica. Oltre ai parlamentari in seduta comune infatti, sono chiamati ad eleggere il nuovo inquilino del Colle tre delegati per ogni Regione (solo la Valle d’Aosta ne porta uno).

Il settennato di Sergio Mattarella scade il prossimo 3 febbraio, già il 22 gennaio secondo alcuni osservatori potrebbe essere convocato il Parlamento in seduta comune.

Il Consiglio regionale sardo è chiamato a scegliere i suoi tre delegati, Michele Pais potrebbe convocare l’assemblea tra il 10 e il 14.

La prassi, ormai consolidata, è che si dia il mandato di rappresentare la Regione al presidente in carica, al presidente del Consiglio e ad un rappresentante delle minoranze, dunque centrosinistra o Movimento 5 Stelle.

Quindi a Roma, ad eleggere il successore di Mattarella, dovrebbero andare Christian Solinas e Michele Pais. Per l’opposizione favorito sembra essere il capogruppo Pd Gianfranco Ganau, ex presidente del Consiglio regionale e già grande elettore per Sergio Mattarella.

