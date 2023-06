Strada Sassari-Alghero: silenzio tombale. Il consigliere regionale di Forza Italia, Marco Tedde, per l’ennesima volta torna sulla grande incompiuta chiedendo al governatore Solinas di intervenire per tranquillizzare il territorio con impegni precisi.

«Nel 2020 avevamo sperato che con la nomina del presidente Solinas, in qualità di Commissario con pieni poteri relativi alla programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori per la realizzazione della strada, il cantiere all’altezza della Cantoniera di Rudas potesse essere avviato in tempi brevi. E auspicavamo che l’opera potesse essere conclusa entro la fine del 2023. Speranze amaramente frustrate», commenta il consigliere regionale.

Sull’ultimo lotto della quattro corsie è calato un silenzio non più giustificabile. «Ancora una volta, speriamo sia l’ultima, invochiamo l’intervento del commissario presidente Solinas, che deve costruire una struttura commissariale efficiente, con un sub commissario che potrebbe essere individuato nella persona dell’attuale assessore dei Lavori Pubblici, e con dirigenti e funzionari capaci di intervenire e raggiungere l'obiettivo sperato della realizzazione dell’arteria in tempi accettabili», incalza Tedde. «E se vi fossero problemi che rallentano il procedimento è indispensabile che il governatore li comunichi, e dica come e in che tempi potranno essere risolti».

Anche i consiglieri di centrosinistra di Alghero sono in allarme. Avevano chiesto una seduta di Consiglio comunale dedicata all’opera pubblica, con una risoluzione votata all’unanimità a maggio scorso. «Perfino esponenti della Lega a livello parlamentare, quasi non avessero responsabilità, accusano Solinas di aver solo causato incompiute con la sua gestione, mentre da Forza Italia chiedono a Solinas di farsi aiutare, a due anni dall’incarico di commissario. Robe dell’altro mondo. Non c’è veramente altro tempo da perdere. Serve una protesta clamorosa», scrivono dai gruppi Per Alghero, Futuro Comune, Sinistra Comune e Pd.





