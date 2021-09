“E’ richiesto il Green pass per lavorare in una scuola o fare colazione al bar, ma il posto più insicuro tra quelli che frequento è il Consiglio regionale”.

E’ un duro attacco a molti consiglieri della maggioranza quello del progressista Francesco Agus. La maggior parte dei consiglieri sardi di centrodestra non ha fatto il vaccino: chi per una motivazione, chi per l’altra (il capogruppo leghista Dario Giagoni ha detto al nostro giornale che sta aspettando il suo turno perché vuole farlo nel suo paese e non a Cagliari).

Agus nel suo post su Facebook elenca ironizzando alcune giustificazioni portate dagli esponenti del centrodestra: “’Sto cercando la tessera sanitaria’. ‘Mi farò vaccinare al mio paese’. ‘Sono stato male’. Ad oggi manca solo la storia del cane che si è mangiato il green pass”.

Ad ogni modo, spiega, "non voglio entrare nel merito del buon esempio che chi copre ruoli pubblici è tenuto a dare perché ognuno fa i conti con la propria coscienza". Però, sottolinea, "qui si parla dell'esigenza di tutelare se stessi, i propri familiari e il personale che lavora in Consiglio".

“I colleghi di maggioranza e componenti della Giunta che non l'hanno fatto dovrebbero al più presto vaccinarsi", è l’auspicio. Agus annuncia infine che chiederà "al presidente del Consiglio di intervenire per rendere i locali, a volte angusti, in cui si svolgono le riunioni più sicuri. E a far sì che le scelte personali (sbagliate) di alcuni non ricadano sugli altri".

