«Credo sempre che si debbano ascoltare le persone, soprattutto quando parliamo di temi come la transizione energetica ed ecologica che coinvolgono direttamente la vita delle persone. Da un lato si deve accompagnare lo sviluppo, la transizione e l’utilizzo di nuove tecnologie, ma questo lo devi fare tenendo conto delle sensibilità delle persone e della morfologia dei territori».

Così la ministra del Lavoro Marina Calderone sulla richiesta forte di una transizione più equa per l’Isola che arriva dalla proposta Pratobello 24 che per decisione della conferenza dei capigruppo non approderà direttamente in Aula ma seguirà l’iter legislativo regolare. Calderone è all’Holiday Inn di Cagliari per «festeggiare i risultati ottenuti dal Governo Meloni a due anni dal suo insediamento».

Tra i relatori, anche il segretario regionale di Forza Italia e deputato Pietro Pittalis, che ai consiglieri regionali ha lanciato un appello: «Non sottovalutiamo quella grande iniziativa di popolo che va sotto il nome di Pratobello. Sono 210mila sardi che hanno espresso il loro punto di vista, noi dobbiamo rispettarli. Non possono essere liquidati come faceva il Re Sole in tempi di monarchia assoluta. La legge la fanno i sardi, cara presidente Todde».

© Riproduzione riservata