Il Movimento Cinquestelle senza "risposte chiare" sui nove punti del documento consegnato al preisdente del Consiglio non potrà più "condividere una responsabilità diretta di governo". Anzi, si sentirà "libero" di votare "su quello che serve al Paese, senza alcuna contropartita politica".

Giuseppe Conte rilancia con uno stanco ultimatum al premier Mario Draghi, mentre all’assemblea M5s il ministro Federico D’Incà ha chiesto una tregua tra i due per non mettere in difficoltà l'esecuzione delle riforme collegate al Pnrr e i progetti collegati, per il bene del Paese.

Sulle sorti del governo Draghi è ancora ottimista Enrico Letta - le condizioni per un Draghi bis ci possono ancora essere - mentre Lega e Forza Italia dettano le condizioni: o Draghi bis senza Movimento "o voto".

Mentre si avvicina mercoledì, il "giorno della verità" delle comunicazioni del premier al Parlamento, salgono a mille i sindaci che hanno aderito alla lettera aperta per convincere Mario Draghi a restare al Governo. Tra questi c’è anche il nuorese Andrea Soddu.

E la leader di FdI Giorgia Meloni li attacca: "Mi chiedo se sia corretto che questi sindaci e governatori che rappresentano tutti i cittadini che amministrano, anche quelli che la pensano diversamente, usino le Istituzioni così, senza pudore, come se fossero sezioni di partito. La mancanza di regole e di buonsenso nella classe dirigente in Italia comincia a fare paura".

***

Di seguito tutti gli aggiornamenti sulla crisi di governo di ora in ora

Ore 15.30 – Incontro Salvini-Berlusconi a Villa Certosa

Incontro fra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi in Sardegna. A quanto si apprende, il segretario della Lega si trova a Villa Certosa dal leader di Forza Italia. I due ieri si sono sentiti al telefono per analizzare la crisi di governo in corso confermando "piena sintonia".

***

Ore 13 – D'Incà all’assemblea M5s: “Serve una tregua fra Conte e Draghi”

Nel suo intervento all'assemblea dei parlamentari del M5s, a quanto si apprende, il ministro Federico D'Incà ha chiesto una tregua tra Giuseppe Conte e Mario Draghi, per non mettere in difficoltà l'esecuzione delle riforme collegate al Pnrr e i progetti collegati, per il bene del Paese. D'Incà ha fatto inoltre riferimento alle difficoltà che ci sarebbero nel campo progressista in caso di voto anticipato.

***

Ore 12.30 – Lega: “Ha ragione Draghi, il patto di fiducia è finito”

Matteo Salvini farà il punto con i dirigenti della Lega anche oggi pomeriggio. La Lega, spiegano fonti del partito, è sempre più sconcertata dalle polemiche tra Pd e 5 Stelle, anche alla luce delle recenti dichiarazioni di Giuseppe Conte (con l'ultimatum al premier Draghi) e del dem Andrea Marcucci secondo il quale "l'alleanza con M5S è finita". Vista la situazione, secondo il partito di Salvini è ancora più comprensibile quanto dichiarato giovedì dal Presidente del Consiglio secondo il quale "è venuto meno il patto di fiducia alla base dell'azione di governo".

***

Ore 11 – Delrio: “Il Paese ha bisogno di Draghi”

"Questa crisi politica rischiano di pagarla i più poveri". Lo dice in un'intervista al Corriere della Sera l'ex ministro Graziano Delrio (Pd). A pochi mesi dalla scadenza della legislatura "e dopo che Draghi condivide priorità come salario minimo e agenda sociale, mi sembra inspiegabile e ingiustificabile mandare all'aria tutto" spiega. "Il lavoro del presidente è stato eccellente, grazie anche al suo prestigio l'Italia ha cominciato a risollevarsi - aggiunge -. La pandemia non è finita e ci sono da affrontare le emergenze causate dalla guerra in Ucraina. Se lo invitiamo a restare è anche perché in gioco c'è la credibilità internazionale dell'Italia. Questo Paese ha bisogno di Draghi".

***

Ore 9.50 – Gelmini: “La maggioranza non dia condizioni a Draghi”

I partiti "che hanno avuto il senso di responsabilità di far nascere questo governo non dovrebbero porre condizioni ma assicurare un sostegno leale fino in fondo". Lo dice in un'intervista a La Repubblica Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie e capodelegazione di Forza Italia, commentando la richiesta del suo partito e della Lega di continuare con il governo Draghi ma senza i 5S.

***

Ore 8.40 – Di Maio: “Conte sta compiendo una vendetta politica”

Se le cose restano come sono oggi "Mario Draghi mercoledì rassegnerà le sue dimissioni davanti al Parlamento. E tra giovedì e venerdì, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella scioglierà le Camere". Lo dice in interviste su La Stampa e Il Messaggero il ministro degli Esteri Luigi Di Maio: "Chi sta provocando la crisi sta regalando il Paese all'estrema destra. In più, sono sicuro che Conte stia compiendo una vendetta politica buttando giù Draghi: ancora non si dà pace per non essere riuscito a restare a Palazzo Chigi".

***

Ore 7.20 – Salvini: “Non partecipiamo al teatrino”

"Faremo quello che serve all'Italia e non siamo disposti a partecipare al teatrino di questi giorni in cui le marionette Conte e Di Maio dicono una cosa la mattina e una la sera". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini. "Noi siamo stati leali al governo Draghi per un anno e mezzo, ma io sono leale con i partiti che sono leali con me", ha aggiunto.

