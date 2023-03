Tutto il Nord Sardegna a Sassari per poter effettuare l’esame pratico di guida. Con molte persone costrette a fare centinaia di chilometri per poter ottenere il documento: questa è la situazione degli iscritti alle 42 autoscuole del Nord dell’Isola, a denunciarla è il consigliere regionale M5s Roberto Li Gioi, che ha annunciato una mozione in aula per coinvolgere sul tema l’assessore dei Trasporti Antonio Moro.

«La situazione dal 16 gennaio è intollerabile, ci sono circa 2mila utenti in attesa perché la Motorizzazione civile di Sassari fissa solo due giorni al mese dedicati agli esami ai quali, inoltre, ogni autoscuola può portare solo tre allievi».

Per il pentastellato «l’unica possibilità per rendere il servizio efficiente è la regionalizzazione della Motorizzazione civile, provvedimento già adottato da altre Regioni a Statuto Speciale come Valle d’Aosta, Trentino e Sicilia».

«Per tamponare l'emergenza - fa sapere Li Gioi - il ministero dei Trasporti invierà quattro esaminatori per i mesi di aprile e maggio, garantendo così lo svolgimento di 360 esami ad aprile e 360 a maggio. Tuttavia, pur apprezzando la soluzione-tampone, questa problematica deve essere risolta una volta per tutte».

