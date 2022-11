«Noi non siamo un gruppo che si deve strutturare, lo siamo già mentre capisco che altri abbiano necessità di iniziare a muoversi e guardarsi intorno».

Non scioglie la riserva su una possibile ricandidatura, nella prossima tarda primavera, il sindaco di Palau Franco Manna, mentre s’appresta ad imboccare la strada dell’ultimo semestre del mandato amministrativo iniziato nel 2018 con una vittoria piuttosto marcata (il 56% dei voti) sulla candidata Paola Pischedda.

«Siamo un gruppo solido, affiatato, di amici che non hanno bisogno di grandi discussioni per prendere le decisioni». Decisioni tuttavia che sono per ora rimandate. «All’inizio dell’anno prossimo organizzeremo una riunione, intanto per capire tra noi quali sono le intenzioni; se il gruppo dovesse riconfermarsi ci potrebbero essere determinate decisioni, se parte del gruppo non dovesse riconfermarsi ce ne sarebbero delle altre».

Quello che vuole fare Franco Manna è procedere «ad un’analisi per capire se il nostro operato, per quanto riguarda la maggior parte delle persone che ci hanno sostenuto, sia stato e sia gradito; dopodiché ne trarremo le valutazioni. Se la decisione sarà di andare avanti lo faremo tutti insieme».

© Riproduzione riservata