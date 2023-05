«Non è con noi che dovete misurarvi ma con tutti i cittadini di Palau per quanto avete fatto o non fatto nell'ultimo quinquennio. Sono loro gli unici giudici del vostro operato, non noi». È questa la risposta che Fabrizio Calandruccio, candidato sindaco della lista “Palau avanti”, ha dato alla richiesta di pubblico confronto, avanzata recentemente dal sindaco uscente e candidato, Franco Manna

«Siamo una squadra di tredici elementi – continua Calandruccio – che con entusiasmo e un approccio un po' diverso dal vostro, ha disegnato un progetto e una visione di lungo periodo per la nostra comunità e soprattutto per il nostro paese».

« Nei prossimi giorni tale progetto (la data non è stata ancora fissata), sarà presentato in piazza, in un momento informativo che non consente distrazioni né lascia il tempo al contraddittorio o tanto meno allo scontro politico», conclude il candidato di “Palau Avanti”.

