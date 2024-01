«Una lista di candidati perbene, qualificati e di alto livello». Cosi Michele Cossa, consigliere regionale, presidente della commissione speciale per l'Insularità in Consiglio, a chiusura della presentazione della lista gallurese dei Riformatori Sardi, in lizza, alle prossime elezioni regionali a sostegno di Paolo Truzzu.

L’incontro ha visto il “debutto” dell’ex forzista, l'uscente assessore regionale al Bilancio, Giuseppe Fasolino. «Oggi è una giornata particolare», ha detto nella presentazione, «è la mia prima uscita. La scelta di cambiare partito, per la prima volta, è dovuta a quello che ho visto fare ai Riformatori in questi anni e non ho avuto dubbi che questo potevano essere il mio partito e i miei valori. Non rinnego il passato ma con grande entusiasmo abbraccio i Riformatori, in punta di piedi metterò la mia esperienza al servizio di questo partito che ha dimostrato valori e di saperli portare avanti. Date fiducia al centrodestra e ai Riformatori, dateci l’opportunità di amministrare la Regione e portare questi valori al servizio della Sardegna».

Stella polare il principio di insularità, storica battaglia vinta dai Riformatori, che non deve restare lettera morta. «Nei prossimi cinque anni dovremo dare attuazione a una serie di cose e il primo punto è il principio di insularità», ha esortato il coordinatore regionale Cossa, «la Gallura è stata protagonista della fase che portato a presentare la proposta di legge, risultato storico nel merito e soprattutto nel metodo se pensiamo che per la prima volta è stato il popolo a cambiare la Costituzione. Ora dobbiamo essere in grado di fornire le proposte che servono per aggredire i limiti dell’insularità e trarre vantaggio dalle sue peculiarità».

Trasporti, sanità, urbanistica, istruzione, le istanze dei candidati: con Giuseppe Fasolino, Samanta Coppi, terapista della riabilitazione, attuale assessore alla sanità e ai servizi sociali di Santa Teresa Gallura, Salvatore Deiana, avvocato esperto in urbanistica, l’uscente Assessore regionale del bilancio Giuseppe Fasolino, Monica Fois imprenditrice nautica e consigliera comunale ad Olbia, Annalisa Manca, consigliera regionale uscente, Giovanni Pileri, attuale coordinatore provinciale Riformatori. Puntare sulla Gallura, capitale del turismo e sul principio di equità dell’Isola, le priorità di Monica Fois; insularità, ambiente e transizione verde ma soprattutto la ricostruzione di una sanità pubblica con un rafforzamento dei servizi territoriali, gli obiettivi di Samanta Coppi.

Evitare l’accorpamento delle scuole (presenti alcuni studenti del Liceo artistico “De Andrè”, attualmente occupato) e risolvere i problemi di viabilità, (vedi il cantiere di Monte Pino), tra le cause esposte da Salvatore Deiana. Per l’ex Fdi, Annalisa Manca, gli obiettivi del partito sono totalmente condivisibili, tra le priorità tutela del territorio e valorizzazione della nostra archeologia. Il principio di insularità va applicato alla vita quotidiana, ha sottolineato Giovanni Pileri, che punta a proseguire il progetto strategico del partito insieme alle persone che oggi si stanno mettendo in gioco vicino alla gente.

La presentazione è stata introdotta dal coordinatore cittadino dei Riformatori, l'Assessore al bilancio e programmazione del Comune di Olbia, Alessandro Fiorentino. «La nostra lista è fatta di persone perbene e capaci – ha detto – quello che serve e manca oggi alla politica».

© Riproduzione riservata