Esportare il modello Gallura, in testa Olbia, in Regione: è l’obiettivo con cui corrono verso Villa Devoto, i sei candidati forzisti (della prima ora) che, stamattina sul lungomare Francesco Cossiga, hanno presentato la loro lista. Cinque amministratori comunali, tra cui la vicesindaca del Comune di Olbia, Sabrina Serra, l'assessore all’Urbanistica, Bastianino Monni, e il consigliere comunale nonché capogruppo uscente di Forza Italia in Consiglio regionale, Angelo Cocciu, l'ex sindaco di Aglientu, Antonio Tirotto, la consigliera comunale di La Maddalena, Rosanna Giudice, con i quali si è candidata la ristoratrice di Arzachena, Pamela Indaco, alla prima esperienza politica.

«Quella di Forza Italia in Gallura è una campagna elettorale fatta di contenuti per il territorio per il quale, anche se sia stato fatto tanto, c'è bisogno di un'attenzione maggiore», ha detto il coordinatore gallurese del partito, Pietro Carzedda, presentando gli aspiranti consiglieri. «Vogliamo esportare il modello politico, amministrativo ed economico di Olbia in tutta l'Isola, avvicinando i territori, potenziando le infrastrutture e i trasporti interni e la medicina territoriale», ha detto Serra. «La nostra intenzione è portare in Regione quel sano pragmatismo che contraddistingue la Gallura e Olbia di cui la Giunta Nizzi ha dato dimostrazione», ha aggiunto Monni.

«Spero che l'elettorato mi dia la possibilità di continuare il mio impegno portato avanti in questi cinque anni di legislatura in cui mi sono speso, tra le altre cose, per portare a casa la restituzione della Provincia, mancano solo le norme di attuazione», ha affermato Cocciu. «Questa squadra non fa promesse, parla di progettualità: è tempo di cambiare passo, spingendo sull'accelerazione per dare continuità a quanto fatto finora dalla Giunta di centrodestra», ha concluso Tirotto.

