Le nuove Province sono salve. La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile il ricorso del Governo contro la legge che porta a sei gli enti intermedi (Gallura, Nuoro, Ogliastra, Oristano, Medio Campidano e Sulcis Iglesiente) e a due le Città Metropolitane (Sassari in aggiunta a Cagliari).

L'impugnazione risale a giugno dello scorso anno, mentre il Consiglio regionale aveva approvato la riforma due mesi prima. Roma aveva censurato l’articolo 6 della legge relativo all’accertamento della volontà dei territori, sostenendo, in pratica, l’obbligatorietà del ricorso al referendum prima di qualsiasi modifica delle circoscrizioni provinciali. Consultazioni che, evidentemente, non sono avvenute. La Consulta ha però dichiarato l’inammissibilità perché il ricorrente avrebbe dovuto estendere la censura a tutta la legge, e siccome non l’ha fatto, evidentemente “è carente l’interesse all’impugnazione”.

