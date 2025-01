Il movimento politico Liberu, di Pierfranco Devias, ha lanciato un appello a tutte le forze politiche di centrosinistra e civiche di Nuoro per la costruzione di un’alleanza ampia e inclusiva, che vada oltre i tradizionali confini del campo largo.

Un’alleanza capace di superare i veti incrociati e di aprire la strada alla scelta del candidato sindaco attraverso le primarie, con l’obiettivo di sfidare le forze della destra. In un comunicato ufficiale, Liberu ha ribadito la necessità di unire tutte le forze di sinistra, centrosinistra, e i movimenti civici e indipendentisti che operano sul territorio, per costruire una proposta politica che sia in grado di affrontare le nuove sfide sociali, economiche e ambientali che la città di Nuoro dovrà affrontare nei prossimi anni.

«Il nostro obiettivo – si legge nel comunicato – è dar vita a una formula politica rinnovatrice, che sappia rispondere alle necessità della cittadinanza e contrastare le forze della destra che, con il loro approccio affaristico, minacciano il benessere e lo sviluppo di Nuoro».

Liberu ha accolto positivamente le recenti dichiarazioni di alcuni esponenti politici locali, anche all’interno del campo largo, che hanno invitato a superare le divisioni interne e a mettere da parte i veti incrociati. Secondo il movimento, questo sarebbe il passo fondamentale per avviare una nuova fase politica per la città, fondata sulla partecipazione attiva e sulla democrazia, con le primarie come strumento per la selezione del candidato sindaco.

«Le primarie – sottolineano da Liberu – rappresentano un’occasione importante per rilanciare la democrazia e la partecipazione, dando ai cittadini la possibilità di scegliere direttamente il proprio rappresentante. È il momento di costruire una leadership forte, condivisa e legittimata dal voto popolare, che possa rappresentare davvero tutte le istanze della città».

Il movimento Liberu ha invitato, quindi, tutte le forze di centrosinistra e civiche a mettersi in gioco, ad abbandonare gli steccati ideologici e a lavorare per una grande alleanza che non si limiti a rispondere alle esigenze del presente, ma sappia guardare al futuro con un progetto di rinnovamento e inclusività. Solo così, secondo Liberu, sarà possibile contrastare il predominio delle forze di destra e dare a Nuoro una guida politica capace di affrontare le sfide che il futuro riserva.

In conclusione, il movimento di Pierfranco Devias ribadisce la sua volontà di lavorare per unire tutte le forze progressiste della città, convinto che solo attraverso la costruzione di un’alleanza forte e inclusiva si potrà restituire speranza e prospettiva a Nuoro, mettendo fine al ciclo di amministrazioni che, a loro avviso, non sono riuscite a rispondere adeguatamente alle necessità della cittadinanza.

© Riproduzione riservata