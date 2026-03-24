«Alessandra Todde non è stata dichiarata decaduta, ma resta il fatto politico e istituzionale: è stata ritenuta responsabile di gravi violazioni in materia di trasparenza nella gestione della campagna elettorale ed è stata condannata a una sanzione pecuniaria di 40mila euro. Non proprio un attestato di correttezza, ma il riconoscimento di una condotta che ha violato regole poste a tutela della trasparenza democratica».

A tornare sulla sentenza che ha annullato il verdetto di decadenza della governatrice è il deputato di Forza Italia Ugo Cappellacci, che focalizza l’attenzione su un altro aspetto: «Ora però il punto è un altro. Se per gli orrori compiuti sul terreno del rispetto delle regole se la cava pagando una sanzione, per gli orrori compiuti nel governo della Sardegna il conto lo stanno già pagando i sardi, ogni giorno, sulla propria pelle. Per questo sarebbe il caso che la presidente uscisse finalmente dallo spogliatoio della propaganda e scendesse in campo».

Secondo l’ex presidente della Regione «non basta sopravvivere politicamente: bisogna dimostrare di essere all'altezza del compito. E finora, purtroppo, la distanza tra il clamore degli annunci e la povertà dei risultati è sotto gli occhi di tutti», ha aggiunto. Chi ha responsabilità di governo «non può cavarsela sempre con una narrazione autoassolutoria. La trasparenza non è un dettaglio burocratico, così come governare non è un esercizio di comunicazione. La Sardegna ha bisogno di serietà, capacità e decisioni. E soprattutto di una guida che governi davvero, invece di limitarsi a restare in carica».

(Unioneonline/E.Fr.)

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