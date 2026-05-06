Litorale al centro, insieme alla rivoluzione nella raccolta dei rifiuti, al rilancio del centro storico, e l’ambizione di una Quartu più turistica. Roberto Matta, imprenditore turistico, scende in campo da candidato sindaco per le Amministrative del 7 e dell’8 giugno con i suoi 28 candidati della lista civica Turismo e progresso presentati oggi - insieme al programma elettorale - in un locale del litorale quartese.

«Il turismo deve essere il motore di sviluppo economico e sociale della città», dice Matta. Lo slogan elettorale è “Dal litorale a centro”: «La strategia è invertire la direzione dello sviluppo, partire dai margini per ridisegnare l’intero tessuto urbano».

«Vogliamo essere liberi da logiche di partito, ho detto no al centrodestra che mi prometteva la poltrona da assessore. Nessun compromesso, si va avanti con coerenza». Poi il riferimento alla sua candidatura in una lista dell’attuale sindaco Graziano Milia per le comunali del 2020: «Una prima esperienza di civismo che ho abbandonato quasi subito dopo aver notato che alcuni dei punti del programma di allora non venivano rispettati».

Non sono mancate le stoccate anche all’altro competitor per le comunali quartesi, il candidato del centrodestra Marco Porcu: «Non bastano le passeggiate e i caffè per farsi conoscere a un mese dalle elezioni. Ho visto il suo curriculum, è un avvocato ma non emerge chissà quale esperienza amministrativa».

E ancora: «Siamo noi la vera alternativa per Quartu, i sondaggi ci confermano l’entusiasmo verso il nostro programma elettorale. E se le cose dovessero andare meno bene di come ci aspettiamo», dice Matta, «siamo pronti a fare un’opposizione seria per migliorare davvero questa città».

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