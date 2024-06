«Anche questa volta la nostra regione resta senza rappresentanza in Europa. Ci abbiamo provato, candidando una straordinaria donna, Cinzia Pilo, che per pochissimo non è riuscita nell’impresa. Tra le tante battaglie da portare avanti con determinazione non manca quella per riuscire a cambiare questo sistema elettorale che penalizza la Sardegna, sottraendoci la possibilità di avere un’adeguata rappresentanza in Europa, dove vengono prese molte delle decisioni che ci riguardano da vicino».

Così la governatrice della Sardegna Alessandra Todde, in un post su Facebook dove analizza il risultato del weekend elettorale per le Europee e le Comunali.

Nella sua analisi Todde, oltre a salutare con soddisfazione la vittoria del Campo Largo a Cagliari, Sassari e Alghero («In Sardegna si respira un’aria diversa, il nostro modello è vincente e l'Italia sta nuovamente guardando verso di noi») punta i riflettori sulla mancata elezione di candidati sardi all’Europarlamento, prendendo impegno a lavorare per modificare il sistema che al momento – nel collegio Isole - favorisce la Sicilia a scapito della Sardegna.

«È necessario – afferma Todde – cambiare al più presto le regole del voto europeo, in modo da permettere a regioni come la Sardegna di essere rappresentate adeguatamente».

(Unioneonline)

