La Sardegna resta fuori dall'Europa. Come nel 2019, anche a questo giro nessun sardo è stato eletto. Troppo grande il divario demografico con la Sicilia che ha conquistato tutti gli otto seggi della circoscrizione insulare.

Nel dettaglio degli scranni assegnati, i Fratelli d’Italia ne portano a casa due grazie al 21,25 per cento (sebbene per il partito della Meloni sia uno dei peggiori risultati territoriali di queste Europee). Due seggi anche per il cartello dei centristi, con Forza Italia e Noi Moderati, seconda forza politica nelle due Isole al 20,33. Poi un eurodeputato a testa per Pd, M5S, Lega e Avs. I dem sono terzi al 16,73 per cento. I Cinque Stelle hanno chiuso al 16,24, il Carroccio al 6,99, Verdi e Sinistra Italiana al 6,14.

Numeri diversi in Sardegna, anche se ai fini dell’attribuzione dei posti a Strasburgo valgono i voti dell’intera circoscrizione. Tuttavia: nell’Isola, FdI e Pd sono quasi appaiati: 24,77 per cento e 24,16 rispettivamente. Poi M5S al 16,90; Avs al 10,05; Forza Italia al 9,79; Lega al 5,55.

La ripartizione dei seggi è stata calcolata come sempre da Abramo Garau, dirigente della Pubblica amministrazione in pensione, esperto di leggi elettorale.

Questi gli otto siciliani che vanno a Strasburgo: con FdI, i due più votati dopo Giorgia Meloni (che si è presentata alle urne solo per trainare il partito) sono Giuseppe Milazzo e Ruggero Razza. Forza Italia ha eletto Eddy Tamajo e Marco Falcone. Nemmeno la segretaria Elly Schlein, prima del Pd nel collegio delle Isole, andrà a Strasburgo: il suo posto lo prende Peppino Lupo. Giuseppe Antoci entra invece in quota M5S; Raffaele Stancanelli è il primo della Lega. Infine Ilaria Salis, prima con Avs. L'insegnante ai domiciliari a Budapest è tuttavia in testa anche nella circoscrizione del Nord-Ovest, quindi dovrà sceglierne una. Il secondo di Verdi-Sinistra italiana in entrambi i collegi in cui ha corso Salis è sempre l'ex sindaco di Riace, Mimmo Lucano, a questo punto anche lui nuovo eurodeputato.

Questi i sardi che erano candidati nei sei partiti a cui è andato almeno un seggio nel Parlamento Ue: Salvatore Deidda con FdI; Angela Quaquero con il Pd; Michele Cossa e Maddalena Calia con Forza Italia-Noi Moderati; Cinzia Pilo e Matteo Porcu con M5S; Lina Lunesu con la Lega; Francesco Muscau con Avs.

