Il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, ha annunciato le dimissioni dal suo incarico con un post e un video su Facebook: “Il 25 settembre in Sicilia - scrive - si voterà anche per le elezioni regionali, oltre che per le politiche, come avverrà in tutta Italia”.

“Una decisione sofferta, meditata – spiega – che ho adottato dopo averci pensato per alcuni giorni. Non c’è nessun motivo politico – tiene a sottolineare - sono quasi tutte ragioni di ordine tecnico, procedurale e dettate dal buonsenso”.

Poi l’invito agli elettori ad andare a esprimere il proprio voto il 25 settembre.

