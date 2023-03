Terremoto in maggioranza. Franco Mula si dimette da capogruppo del Psd'Az in Consiglio regionale.

L’ultima goccia, scrive in una lettera indirizzata al presidente della Regione Christian Solinas, «il mancato invito all’ultimo vertice di maggioranza» che «ha aggravato una situazione già compromessa da mesi di continui ed estenuanti atteggiamenti distruttivi nei confronti del lavoro svolto da me e dal gruppo». Sinora, continua, «abbiamo accettato per interesse superiore e per il funzionamento della macchina legislativa, di non acuire il dissapore causato dal continuo “muro di gomma” incontrato a Villa Devoto». Tutto questo, aggiunge il consigliere regionale di Orosei, «mina definitivamente l’entusiasmo che avevo quando ho iniziato la consiliatura. Preso atto che lei, presidente, intende operare da solo o con altri, nella gestione politica e nelle strategie del partito, sono costretto a rimettere l’incarico da capogruppo».

E, d’ora in avanti, «intendo investire ogni mia residua energia per lavorare alla rappresentanza nel mio territorio, il nuorese, al fine di dare risposte immediate alle istanze della gente fino alla fine del mandato».

Non è ancora chiaro se Mula resterà o meno nel Psd'Az.

