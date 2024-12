Al via la discussione della mozione di sfiducia del centrodestra all’assessore alla Sanità Armando Bartolazzi. La seduta del Consiglio regionale è in corso in via eccezionale a Palazzo Bacaredda, sede del Comune di Cagliari, a causa dei lavori di ristrutturazione nell’Aula dell’Assemblea sarda.

«Nei fatti lei è già sfiduciato dalla sua stessa maggioranza - ha esordito il capogruppo di FdI Paolo Truzzu - nel momento che viviamo servirebbe un assessore che possa instillare fiducia nel sistema. La mozione nasce da questo. «Avrà grandi meriti da medico ma non è adatto a fare l’assessore»

