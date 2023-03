Francesca Ghirra (Alleanza Verdi Sinistra) chiede «chiarezza e trasparenza» al governo sui militari ucraini che vengono addestrati in Italia e, probabilmente, anche in Sardegna.

«Abbiamo appreso da notizie di stampa – afferma la deputata – che decine di militari ucraini si starebbero addestrando per l'utilizzo di un sofisticato sistema antimissile dall'inizio del mese di marzo 2023 nella caserma di Santa Barbara, nel comune pontino di Sabaudia in provincia di Latina e che attività analoghe si starebbero svolgendo in una base militare in Sardegna».

Ghirra ha presentato un’interrogazione alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni affinché faccia chiarezza e ribadisce l’opinione del suo partito.

«Da sempre siamo convinti che il nostro Paese si debba attivare concretamente per promuovere iniziative dirette al superamento dell’invio di armi come unica misura diretta alla conclusione della guerra, per avviare una via diplomatica per il raggiungimento della pace».

«Queste notizie – continua l’esponente rossoverde – ci preoccupano e vogliamo capire cosa sta accadendo sui nostri territori».

Ghirra definisce infine «inaccettabili le minacce e intimidazioni di cui sono vittime in queste ore Claudio Marotta, consigliere regionale del Lazio, e l'eurodeputato Massimiliano Smeriglio per aver sollevato le medesime preoccupazioni alla Pisana e a Bruxelles».

(Unioneonline/L)

