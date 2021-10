Angela Merkel a Roma in quello che molto probabilmente sarà il suo ultimo viaggio in veste di cancelliera. Un’occasione per rinnovare il rapporto di reciproca fiducia col nostro Paese e con il premier Mario Draghi: "Forse sarà il nostro ultimo incontro bilaterale – ha detto in conferenza stampa a Palazzo Chigi -. Mi fa molto piacere essere qui. In pochi mesi di collaborazione si è creata una collaborazione molto stretta".

Un legame che però ha origini lontane, fin da quando il presidente del Consiglio era alla guida della Bce: all’epoca “abbiamo collaborato e Draghi è stato un garante dell'euro".

Ora, garantisce la cancelliera uscente, "il mio amore per l'Italia continuerà. Farò un soggiorno a Roma, tornerò in Italia in altre vesti". Bisogna “lavorare anche sugli investimenti futuri da fare, partendo dalla crisi del Covid e dobbiamo portare avanti un lavoro comunitario". Questo, in conclusione, “è il tempo della collaborazione".

DRAGHI: “RUOLO DI MERKEL DETERMINANTE” – Anche il premier ha rivolto alla cancelliera parole di amicizia: “Ringrazio la cancelliera a nome del governo e mio personale – il suo discorso – per il ruolo determinante che ha avuto nel disegnare il futuro dell'Europa in questi anni".

"Durante gli anni che ho trascorso alla guida della Banca Centrale Europea – ha ricordato - Merkel ha sostenuto con grande convinzione l’indipendenza della Banca centrale, anche quando venivamo attaccati per le politiche espansive necessarie per difendere l’integrità della moneta unica, allontanare i rischi di deflazione e sostenere la ripresa. Le sono personalmente grato per gli scambi che abbiamo avuto in quegli anni difficili”.

L’INCONTRO CON IL PAPA – Merkel prima di Draghi ha incontrato Papa Francesco in udienza privata: “Abbiamo avuto scambi sui problemi della Chiesa, ma anche sulle sfide politiche, come quelle dell'Unione europea", ha raccontato. "Abbiamo anche discusso della Conferenza per il clima che avrà luogo a Glasgow. Nel colloquio è stato molto importante l'Accordo di Parigi, ed è incoraggiante che anche nella Chiesa cattolica ci sia questo tema di conservazione del creato", ha aggiunto Merkel.

