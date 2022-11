“È arrivato il momento di dare voce alla gente, chiediamo le dimissioni della Giunta regionale”.

Lo afferma il consigliere Pd Giuseppe Meloni: “Una Giunta che dopo tre anni e mezzo dimostra, ancora una volta, inadeguatezza e totale incompetenza. Pensano solo alle poltrone, a un rimpasto che non arriva mai mentre fioccano le dimissioni di assessori e presidenti di Commissione”.

Un mese fa, ricorda il consigliere dem, “con un ordine del giorno il Consiglio regionale ha impegnato la Giunta a formulare entro 15 giorni un disegno di legge in cui si preveda un ristoro per famiglie, imprese e comuni della nostra Isola, soffocati dal caro vita e dai costi energetici”.

Ma la Giunta è alle prese con le fibrillazioni della maggioranza e “quelle risposte immediate che attendevamo non arrivano, così quella proposta di legge oggi l’abbiamo presentata noi dell’opposizione”, rimarca Meloni, che attacca Solinas anche sull’autonomia differenziata. “Non prenda decisioni solitarie senza consultare il Consiglio regionale”, avverte.

“Si apprende dal ministro Calderoli (che ieri ha incontrato Solinas, ndr) - evidenzia Meloni – che il presidente della Regione avrebbe espresso pieno appoggio alle politiche governative riguardo l’autonomia differenziata delle Regioni”.

In sostanza, continua l’esponente dem, Solinas ha firmato “una cambiale in bianco a nome di tutti i sardi, senza conoscere nel dettaglio ciò che il governo intende fare e senza una doverosa discussione in Consiglio regionale”.

Le politiche leghiste sull’autonomia ad avviso di Meloni “mirano a dividere e difendere gli interessi delle regioni più forti a discapito di quelle più deboli (vedi l'autonomia finanziaria) azzerando il principio di solidarietà nazionale”.

(Unioneonline/L)

