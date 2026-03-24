Meloni (Pd): «Dimissioni di Delmastro, ora stop al piano per i 41 bis in Sardegna»Il senatore dem: «Lui ha voluto la riorganizzazione, il governo interrompa il progetto di trasferimento»
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«L'inglorioso epilogo, con le dimissioni, dell'ormai ex sottosegretario Andrea Delmastro Delle Vedove ai vertici del Ministero della Giustizia è particolarmente rilevante per la Sardegna: è stato lui infatti l'autore del piano per la riorganizzazione dei detenuti in regime 41-bis. Centinaia, oltre un terzo del totale, sarebbero destinati nella mia isola».
Il commento è del senatore sardo del Pd, Marco Meloni, che adesso rilancia: «Chiediamo al governo di interrompere immediatamente questo piano ingiusto, insensato e scellerato, che trasformerebbe la Sardegna in un'isola-carcere, compromettendone per sempre tenuta sociale, sicurezza e prosperità economica, senza apportare benefici a nessun altro territorio italiano».
(Unioneonline)