I retroscena si sprecano a pochi giorni dalla vittoria alle elezioni politiche di Fratelli d’Italia, e c’è grande attesa per i nomi che andranno a comporre la futura squadra di governo.

Nonostante i tentativi di mettere a tacere le indiscrezioni, non si riescono a nascondere le tensioni con la Lega di Matteo Salvini, reduce dal deludente risultato del voto. Quanto al presunto appoggio esterno minacciato da Salvini nel caso in cui non riuscisse a ottenere un ruolo di peso, il leader del Carroccio smentisce nettamente: "Quante sciocchezze che scrivete...", ha commentato laconico.

Anche Meloni invita a non "credere alle bugie che circolano " e promette un esecutivo di "livello che non vi deluderà", dopo aver bocciato quelle che ha definito le " fallimentari gestioni come quella di Speranza & Co ".

Non dovrebbe fare parte della squadra di ministri Guido Crosetto, il braccio destro della leader di Fratelli d'Italia, destinato ad altri incarichi di prestigio. "Dal governo sono uscito e sto bene così", dice lui. E si tira fuori dal toto-ministri anche il governatore leghista del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga.

LE CANDIDATURE – Fioccano nomi anche per le segreterie dei partiti. L'ex ministro Roberto Maroni lancia il governatore veneto Luca Zaia alla guida della Lega. Il presidente della regione Veneto assicura di voler continuare ad occuparsi della sua regione ma Maroni insiste ricordando che la segreteria di Salvini scade proprio nell'anno in corso.

Nel Pd, dove Enrico Letta ha annunciato di non volersi ricandidare in vista del prossimo congresso, si propone l’ex ministro e deputata rieletta a Piacenza Paola De Micheli, perché “il Pd non può più essere quello dell'un po' e un po'. Quello dei messaggi mai netti".

C'è poi il governatore dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, che non si dichiara apertamente in corsa per la segreteria ma chiede "un cambiamento profondo o - prevede - bruceremo in fretta anche il prossimo segretario". Anche lui lamenta il fatto di essere arrivati al voto senza "un progetto forte per l'Italia e un'alleanza all'altezza della sfida".

