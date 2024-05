Sabato 18 maggio alle 10:30, nel chiostro di San Francesco, Marco Tedde candidato a sindaco della coalizione di centrodestra liberale sardista e civica presenterà “le linee guida del programma dell’Alghero del futuro”. La coalizione lo farà approfondendo le azioni i progetti e le attività che verranno sviluppate già a partire dai primi giorni di governo.

«Mentre il Campo Larghissimo sta ancora chiedendo ai cittadini di cosa hanno bisogno per costruire il programma, la coalizione di centrodestra liberale sardista e civica ha le idee chiare e ha già portato avanti le consultazioni con i cittadini per comprendere appieno le necessità del nostro territorio», si legge in una nota.

«Dal decoro urbano alla urbanistica dalle attività a sostegno dell'imprenditoria turistica, all'organizzazione di reti locali nazionali e internazionali tese a porre nuovamente al centro La Riviera del Corallo. È fondamentale che Alghero si riprenda i suoi spazi e l'immagine che da sempre la caratterizza. Sviluppo Economico, politiche giovanili, sociale, istruzione, nerworking, eventi e impiantistica sportiva. Queste alcune delle tematiche che saranno affrontate. La coalizione sarà a disposizione per approfondire le diverse aree che durante questi mesi sono state studiate ripartendo dagli oltre 100 progetti che la Giunta Tedde ha realizzato negli anni della sua consiliatura».

