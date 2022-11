Antonello Saddi, assessore allo Sport e all’Ambiente del Comune di Maracalagonis si è dimesso. Lascia la Giunta ma anche il Consiglio comunale.

Le dimissioni, spiega la sindaca, “per motivi personali. Ringrazio Antonello Saddi per aver svolto proficuamente il suo mandato in ambito delle deleghe assegnate e per tutto il lavoro svolto al servizio della comunità marese. Entro una decina di giorni ci sarà la surroga in Consiglio”.

A prendere il posto in consiglio di Antonello Saddi sarà il primo dei non eletti nelle ultime elezioni comunali, Salvatore Angioni. Da nominare ovviamente anche il nuovo assessore.

© Riproduzione riservata