L’aumento del fondo unico degli enti locali, i cinquanta milioni di euro di parte regionale per il nuovo stadio del Cagliari. Ieri l’Aula ha discusso e approvato la parte centrale della manovra da dieci miliardi di euro. Il via libera definitivo dovrebbe arrivare oggi, al termine di una lunga maratona in Aula, perché l’obiettivo è quello di arrivare all’ok prima di Pasqua, e comunque non domani.

La misura più importante, anche per le istanze che i sindaci hanno presentato da settimane, è l’incremento del fondo unico. La minoranza chiedeva un aumento di cento milioni per il 2025, alla fine è passato l’emendamento della Giunta che prevede sessanta milioni in più per l’anno in corso, venti per il 2026 e venti per il 2027.

Quanto allo stadio, quello di ieri è un altro passo in avanti verso il nuovo stadio di Cagliari. Il progetto, sulla base dell'accordo di programma di dicembre, rimane quello di sempre: impianto da 25-30mila posti. I 50 milioni coprono solo una parte dei costi previsti per lo stadio: la spesa complessiva sarà di circa 120 milioni.

