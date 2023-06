Movimento 5 Stelle in piazza a Roma per la manifestazione “Basta vite precarie”, a difesa del reddito di cittadinanza e per una legge sul salario minimo.

In piazza anche il segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni e la leader Pd Elly Schlein, che dopo averci pensato sino all’ultimo momento ha deciso di aderire alla manifestazione. Schlein ha raggiunto la testa del corteo e ha salutato con un abbraccio e un bacio sulle guance il leader Giuseppe Conte.

«Lavorare insieme contro la precarietà, per il salario minimo e per il reddito. Avete fatto bene a mobilitarvi Giuseppe», gli ha detto. «Ce lo siamo detti: percorso ne abbiamo da fare, ma assolutamente questo è un buon passaggio. Grazie per essere passata», ha risposto il leader pentastellato.

Un Conte soddisfatto per la riuscita dell’evento: «Una piazza piena, al di là delle aspettative. In tantissimi hanno risposto a un libero appello e a un libero invito».

«Ogni volta che c'è un'occasione di convergenza si converge. Le piazze si frequentano e io l'ho sempre fatto. Se poi questo consente di costruire anche un elemento di convergenza va bene», le parole di Fratoianni. Non c’è invece il leader dei Verdi: «È il loro spazio, dei 5 Stelle. Serve un confronto per costruire una piattaforma comune», così ha motivato la sua assenza.

La piazza M5s mette sul piatto anche altri temi, dalla lotta degli studenti contro il caro affitti all’emergenza climatica, sino agli effetti della guerra in Ucraina. Intervengono, oltre a Conte, Moni Ovadia, i giovani di Ultima Generazioni, rappresentanti dell’Arci e delle Acli. Assente Beppe Grillo.

