Definita la squadra di governo, fatto il giuramento e ottenuta la fiducia delle Camere, ora per Giorgia Meloni è il momento di chiudere la partita dei sottosegretari.

Lunedì dovremmo avere tutti i nomi: la quadra, dicono nel centrodestra, si è trovata sulla distribuzione delle caselle tra le varie forze della maggioranza. Ora la lotta è tutta interna ai partiti, dove sono in molti a sgomitare per i posti da viceministro e sottosegretario.

In corsa per un posto al ministero dell’Economia c’è l’ex governatore sardo Ugo Cappellacci, se la gioca con l’altro azzurro Maurizio Casasco. Al Mef ci sarà un posto anche per Noi Moderati, forse Renzo Tondo. E potrebbero esserci due viceministri: si fanno i nomi di Federico Freni della Lega e Maurizio Leo, responsabile economico FdI. Un altro sardo in corsa è Salvatore Deidda (FdI), probabile sottosegretario alla Difesa.

Forza Italia dovrebbe ottenere tre viceministri: Francesco Paolo Sisto alla Giustizia, Paolo Barelli all’Interno e Valentino Valentini al Mise. In Forza Italia è in atto una vera e propria resa dei conti, con il partito del Sud che reclama spazio. In aria di sottogoverno ci sono Matteo Perego di Cremnago (Difesa), Francesco Battistoni (Agricoltura), Giuseppe Mangialavori (Infrastrutture) e Alberto Barachini, a cui sembra destinata la delega all'Editoria.

Fra i leghisti possono entrare anche Claudio Durigon come viceministro del Lavoro, Edoardo Rixi (Infrastrutture), Vannia Gava come viceministro all'Ambiente, Andrea Ostellari (Giustizia), Lucia Borgonzoni (Cultura), e fra i papabili ci sono anche Massimo Bitonci e Jacopo Morrone.

Gran parte dei circa 38 posti andrà a FdI: si parla di Giulio Terzi di Sant'Agata come viceministro agli Esteri, Marcello Gemmato alla Salute, Wanda Ferro al Viminale, Andrea Delmastro alla Giustizia (o alle Infrastrutture), Marcello Gemmato alla Salute, Alessio Butti sottosegretario all'Innovazione digitale, Galeazzo Bignami al Mise, Paola Frassinetti all'Istruzione, Salvatore Deidda alla Difesa, e hanno chance anche Edmondo Cirielli e Augusta Montaruli.

