La lista Patto per Alghero – UDC è stata la prima a depositare l’elenco dei candidati presso la segreteria generale del Comune. Un passo importante che dà ufficialmente avvio alla campagna elettorale. «Siamo partiti per tempo con l’obiettivo di creare una squadra che lavorasse al programma di coalizione, all’ascolto della città e non fosse fine a se stessa. Vogliamo contribuire ad un reale rinnovamento del territorio e dare il nostro contributo non solo in questo periodo di campagna elettorale ma anche dopo», sottolineano i 24 candidati.

Subito dopo è stata la volta della Lega Salvini Sardegna, anche qui una lista con 24 aspiranti consiglieri comunali.

Il centrodestra a sostegno di Marco Tedde dovrebbe aver pronte sei liste, il Campo largo con i centristi a sostegno di Raimondo Cacciotto ne dovrebbe presentare otto.





