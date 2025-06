Slot riservati, prenotazioni da confermare via Sms, portali rivisti e una gestione più rigida delle agende. La Regione è pronta a intervenire sulle liste d’attesa con una serie di nuove misure operative, che verranno approvate domani in Giunta, per ridurre i ritardi nell’accesso alle prestazioni sanitarie pubbliche.

Il provvedimento introduce nuove linee guida per il sistema Cup, che impongono alle aziende sanitarie l’attivazione delle cosiddette “liste attive”: i pazienti in attesa dovranno essere ricontattati per occupare eventuali posti che si liberano.

A questo si aggiungono slot riservati, fasce orarie flessibili e un sistema di overbooking controllato, pensato per consentire una riprotezione più rapida in caso di rinunce o disdette.

La gestione delle agende sarà centralizzata e più trasparente, mentre il portale Cup Web verrà aggiornato per migliorarne l’accessibilità.

Novità anche per gli utenti: sarà obbligatoria la conferma dell’appuntamento almeno due giorni prima, anche tramite canali digitali o Sms. In caso contrario, la prenotazione verrà cancellata e assegnata ad altri.

La presidente Todde ha anticipato le misure come parte di una «visione di sanità pubblica e giustizia sociale». Ma sul piano pratico, l’applicazione concreta delle nuove direttive dipenderà ora dall’adeguamento delle singole Asl e dai tempi tecnici legati agli aggiornamenti digitali.

Oltre agli interventi sul sistema Cup, verrà approvato anche il Piano regionale Alzheimer e demenze 2024–2026, il primo in Sardegna dedicato in modo strutturale alle patologie neurocognitive. Il piano sarà finanziato con 1,2 milioni di euro e prevede una rete di interventi che va dalla prevenzione alla diagnosi precoce, fino alla presa in carico dei pazienti e al supporto delle famiglie.

