Il conferimento dell’incarico era stato annunciato a novembre, quando Christian Solinas aveva varato il rimpasto della sua Giunta. Il decreto di nomina è arrivato dopo sei mesi, il 3 maggio: Quirico Sanna (Psd’Az) è il nuovo capo di gabinetto del presidente della Regione.

Gli spetta, si legge «il trattamento economico fondamentale e di posizione previsto per i direttori generali dal contratto collettivo di lavoro per i dipendenti regionali, incrementato del maturato economico di cui al punto 5.3., lettera a) del decreto del Presidente della Giunta regionale 5 dicembre 1986, n. 193 corrispondente a 20 anni di servizio, oltre l'indennità di Gabinetto».

Sanna ha atteso – forse per verifiche sulla compatibilità del nuovo incarico con il precedente, o in attesa di mettere in chiaro la posizione di chi c’era prima di lui – ma alla fine ha conquistato il ruolo che gli era stato promesso quando era stato costretto a farsi da parte per la riorganizzazione dell’esecutivo sardo.

Con lui, che entra al posto di Maria Grazia Vivarelli (condannata in abbreviato a due anni e otto mesi nell’ambito del processo sulle nomine in Regione) lo staff di Soinas dovrebbe essere al gran completo, con 27 componenti.

Ne fanno parte Rossana Abbate, Rita Argiolas, Maria Cabras, Antonella Cuccus, Mario Deriu, Francesco Perra, Carla Scattolini, Anna Rita Siddu e Andrea Prost: tutti componenti dell’Ufficio di supporto alle funzioni generali della Presidenza della Regione.

Il segretario particolare è Paolo Luigi Dessì, mentre gli altri componenti della segreteria sono Antonello Carboni, Ferdinando Secchi e Patrizio Melis.

Lo staff tecnico è composto da Maurizio Porcelli e Alberto Contu. Poi ci sono i consulenti: Gaetano Ledda, Franco Magi, Christian Stevelli, Veronica Vacca, Umberto Oppus e Solange Pes.

Seguono coloro che a Villa Devoto sono di casa a prescindere da incarichi fiduciari: Giorgio Falconi (Capo del cerimoniale), Paoletto Cera, Ignazio Lepori e Davide Pinna. Infine l’autista: Paolo Boi.

