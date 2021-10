L’emendamento della maggioranza sul ripristino dei Consigli di amministrazione negli enti regionali è stato ritirato. La proposta era stata presentata all’articolo 10 della legge omnibus, poi spostata all’articolo 11 in seguito alle proteste dell’opposizione che avevano parlato di “norma intrusa” e “imboscata”.

Quando è arrivato il momento dell’esame, le minoranze hanno espresso nuovamente forte contrarietà, e il leader dell’Udc, nonché uno dei firmatari dell’emendamento, Giorgio Oppi, ha detto che “arrivati a questo punto non possiamo perdere più tempo, quindi eliminiamo questo emendamento e andiamo avanti, ma chiediamo massima rapidità nell’approvazione di questa legge”. Poi, ha aggiunto, il tema sarà oggetto di una proposta di legge che sarà presentata dopo l’approvazione della omnibus. Dopo l’intervento di Oppi la seduta è stata interrotta per una breve riunione di maggioranza. Al rientro in Aula, il presidente del Consiglio regionale Pais ha comunicato il ritiro dell’emendamento.

